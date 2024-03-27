Суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила решение судья Елена Ленская.
По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018—2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 миллиард 228 миллионов рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 миллионов рублей, налог на добавленную стоимость более 261 миллиона, налог на прибыль 114 миллионов руб.
Сама Ягодкина не признала вину в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Она просила избрать ей более мягкую меру пресечения.
Ягодкина указала, что «за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства». «Никаких указаний ни лицам, отраженным в постановлении следователя или иным лицам я не давала. О компаниях мне не было, во-первых, известно, что они аффилированы, никаких лиц, имеющих отношение к руководству компании, не знала», — рассказывала Ягодкина в суде. Она просила отпустить её под подписку. Её защита заявила, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и «с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника, это огромная потеря». Адвокаты настаивали на прекращении события преступления.
Ягодкина занимает пост замглавы ФТС РФ с сентября 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.