Суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину

Ягодкина указала, что «за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства». «Никаких указаний ни лицам, отраженным в постановлении следователя или иным лицам я не давала. О компаниях мне не было, во-первых, известно, что они аффилированы, никаких лиц, имеющих отношение к руководству компании, не знала», — рассказывала Ягодкина в суде. Она просила отпустить её под подписку. Её защита заявила, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и «с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника, это огромная потеря». Адвокаты настаивали на прекращении события преступления.