Пугачева попросила прощения у Манижи после публикации о теракте в «Крокусе»

Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее «есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута», быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.
Певица рассказала, что ее бабушки нет в живых уже 14 лет, и добавила, что рада, что бабушка не видит «последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии».
«Прости!!!» — написала Пугачева в комментариях к видео.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.