Пугачева попросила прощения у Манижи после публикации о теракте в «Крокусе»

Манижа ранее опубликовала видео в Instagram*. Она рассказала, что каждое лето проводила в Душанбе у бабушки, которая учила ее «есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута», быть смиренной и принимать то, что дает судьба, а также никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.