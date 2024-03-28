Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ

ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 миллиметра центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении, который располагался на удалении около 25 километров, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” группировки войск “Центр” уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров.

«Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха», — добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что «Малка» — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.