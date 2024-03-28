Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ

«Военнослужащие расчета самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” группировки войск “Центр” уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве добавили, что российская артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров.
«Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, был скорректирован с помощью беспилотника. Выполнив боевую задач, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха», — добавили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что «Малка» — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.