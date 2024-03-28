Артиллерия уничтожила под Авдеевкой центр управления беспилотниками ВСУ

В ведомстве отметили, что «Малка» — самое мощное и дальнобойное самоходное орудие российских артиллеристов, способное отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. Установка способна дотянуться до целей не только на переднем крае, но и в глубоком тылу противника.