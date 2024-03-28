Российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой

Отмечается, что танк был подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки войск «Центр». В публикации указано, что региональные власти с первых дней спецоперации взаимодействуют с российскими бойцами, в том числе с военными из отдельных гвардейских бригад специального назначения. В частности, власти Орловской области, побывали в гостях у 3-й гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль.