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У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки с Днепра на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости стрелок группы борьбы с беспилотниками группировки войск «Днепр» с позывным «Даниэль».

Источник: РИА "Новости"

«Нашим подразделением был уничтожен украинский морской дрон-камикадзе», — сказал он.

Разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к берегу плавсредств противника. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, 30-миллиметрового автоматического гранатомета АГС-17 и зенитной установки ЗУ-23−2.

По словам бойцов, последняя прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с водными целями, включая украинские десантные лодки и морские дроны.

Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.