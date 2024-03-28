У Кинбурнской косы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ

Шестого марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Позднее американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удар был нанесен в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые приехали с визитом в Одессу. Оба они не пострадали.