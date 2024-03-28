Похитители 84 миллионов рублей заслушали приговор в Хабаровском крае

Из материалов дела следует, что генеральный директор ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» вместе с работниками возглавляемой им организации и генеральным директором ООО «Антар» заключили фиктивные трудовые договоры. Людей принимали на работу в рамках выполнения программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Они ввели в заблуждение сотрудников комитета по труду и занятости населения правительства края. Отчитались, об участии в программе, предоставили ложные сведения и получили в виде субсидии 84 миллиона рублей. Из них больше 20 миллионов рублей были легализованы через агентские договоры добровольного медицинского страхования сотрудников обществ.