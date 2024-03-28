Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове

Кроме того, около 22:00 и 03:00 было несколько прилетов в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По сообщениям агентуры, там уничтожили подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, которая прибыла за два часа до удара.