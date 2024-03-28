Хирург из Ростовской области спасла молодого человека, проглотившего 26 монет

Хирург РостГМУ из Ростовской области вместе с коллегами спасла молодого человека во время командировки в Херсонскую область. Рассказ специалиста опубликовали в группе VK министерства здравоохранения Дона.
Как оказалось, все произошло в поселке Ивановка. Парня привезли на «скорой». Медики, которые приняли пациента, обнаружили желудочное кровотечение.
— Ситуация осложнялась массивной острой кровопотерей, ушло около трех литров крови. Нашли язву, ушили. Когда мы были готовы к ушиванию желудка, нащупали инородные тела. Достали монеты, насчитали 26 штук. Потом оказалось, что пациент в детстве наглотался медных монет, размером с наши пятирублевые, — рассказала хирург РостГМУ.
Операция прошла успешно. Утром молодого человека перевели в обычную палату из реанимации.
Как уточнили в донском Минздраве, экстренную операцию ростовский специалист провела в составе бригады «Профилактического патруля».