Хирург из Ростовской области спасла молодого человека, проглотившего 26 монет

— Ситуация осложнялась массивной острой кровопотерей, ушло около трех литров крови. Нашли язву, ушили. Когда мы были готовы к ушиванию желудка, нащупали инородные тела. Достали монеты, насчитали 26 штук. Потом оказалось, что пациент в детстве наглотался медных монет, размером с наши пятирублевые, — рассказала хирург РостГМУ.