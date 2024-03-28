Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой

Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства о боях в зоне спецоперации.
Минобороны сообщило, что в ходе боев под Авдеевкой были отбиты семь контратак украинских штурмовых групп.
«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сводке.
В итоге подразделения группировки «Центр» улучшили свои позиции, уточнили в ведомстве.
Информация об уничтожении в зоне спецоперации первого танка Abrams появилась в конце февраля 2024 года. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.
После этого Минобороны сообщало об уничтожении еще нескольких машин этого типа.