При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя

«Три мирных жителя Республики получили ранения в результате преступных действий противника. В Петровском районе Донецка сброшенным с БПЛА боеприпасом ранен подросток 2007 года рождения. В населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, семь жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, Углегорске, трансформатор в Горловке и автомобиль получили повреждения при обстрелах.
«Зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 13 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия РСЗО HIMARS (227 мм), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Горловка, Великоновоселковский район, Углегорск», — подытожил глава региона.