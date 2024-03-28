При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя

«Три мирных жителя Республики получили ранения в результате преступных действий противника. В Петровском районе Донецка сброшенным с БПЛА боеприпасом ранен подросток 2007 года рождения. В населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.