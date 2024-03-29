Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Глава региона добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей.