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Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Глава региона в 2.49 мск сообщал, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. В 3.42 мск сигнал ракетной опасности был отменен.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль», — добавил Гладков.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.