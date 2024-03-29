Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Глава региона в 2.49 мск сообщал, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. В 3.42 мск сигнал ракетной опасности был отменен.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
Глава региона добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей.
«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль», — добавил Гладков.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.