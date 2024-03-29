Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

«Работаем на “Урагане”. Машина неприхотливая. Работаем с выездом, отрабатываем, попадаем — и всё, уничтожаем цели, и домой. Зрителям хотелось бы сказать, что пусть верят в нас. Победа будет за нами. Скоро мы все вернемся домой», — подытожил артиллерист с позывным Каспий.