Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

В военном ведомстве отметили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ также ликвидируют живую силу, бронетехнику и склады с боеприпасами украинской армии.
На подготовку и уточнение координат у расчетов РСЗО «Ураган» уходит несколько минут, и сразу открывается огонь по выявленным целям, находящимся на расстоянии до 40 км. Воздушная разведка фиксирует точное попадание в один из опорных пунктов украинских националистов.
Затем установка возвращается в укрытие, где осуществляется перезарядка, и снова выезжает на новую позицию для оказания огневой поддержки штурмовым группам российских военнослужащих на передовой.
Реактивная артиллерия играет важнейшую роль — мешает противнику проводить ротацию на позициях, уничтожает ангары с техникой и боеприпасами. На счету каждого расчета РСЗО «Ураган» — десятки пораженных целей, в том числе боевая техника западного производства.
«Работаем на “Урагане”. Машина неприхотливая. Работаем с выездом, отрабатываем, попадаем — и всё, уничтожаем цели, и домой. Зрителям хотелось бы сказать, что пусть верят в нас. Победа будет за нами. Скоро мы все вернемся домой», — подытожил артиллерист с позывным Каспий.
Накануне, 28 марта, корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, как военнослужащие Вооруженных сил России ведут активную работу по целям ВСУ в Харьковской области. Он показал, как российские артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.