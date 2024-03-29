Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил разработчик

«Наверное, уже никто не сможет повторить этот “рекорд”. Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. <…> То есть один маленький дрон “взял в плен” целую роту ВСУ», — сказал он, отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя.
Кузякин пояснил, что в тот момент украинские военные встали в классическую линию обороны, ожидая «конвенциональной войны»: пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ.
«Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать “играть по правилам”, на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые “размотали” сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра», — подчеркнул разработчик.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на сегодняшний день модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный «костяк» центра — выпускники МФТИ.