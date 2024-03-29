Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил разработчик

«Наверное, уже никто не сможет повторить этот “рекорд”. Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. <…> То есть один маленький дрон “взял в плен” целую роту ВСУ», — сказал он, отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя.