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Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда «БАРС» группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие добровольческого отряда “БАРС-13” группировки войск “Юг” продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что минометные расчеты и расчеты ударных БПЛА круглосуточно выполняют боевую работу по уничтожению противника на Артемовском направлении.