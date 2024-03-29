Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

«Военнослужащие добровольческого отряда “БАРС-13” группировки войск “Юг” продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции», — сообщили в МО РФ.