Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе

«Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают выполнять боевые задачи по освобождению территории ДНР на артемовском направлении», — сообщили в МО РФ.
Сообщается, что десантники, поддерживая активные боевые действия штурмовых групп к западу от населенного пункта Красное, применяют станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 «Копье».
«Обнаружив опорный пункт ВСУ с окопавшейся в нем пехотой, разведчики передали их координаты. Незамедлительно было принято решение об уничтожении выявленной цели. Расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) “Копье” с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и личный состав военнослужащих ВСУ, а штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта», — сообщили в МО РФ.