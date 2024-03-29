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Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ к западу от села Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают выполнять боевые задачи по освобождению территории ДНР на артемовском направлении», — сообщили в МО РФ.

Сообщается, что десантники, поддерживая активные боевые действия штурмовых групп к западу от населенного пункта Красное, применяют станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 «Копье».

«Обнаружив опорный пункт ВСУ с окопавшейся в нем пехотой, разведчики передали их координаты. Незамедлительно было принято решение об уничтожении выявленной цели. Расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) “Копье” с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и личный состав военнослужащих ВСУ, а штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта», — сообщили в МО РФ.