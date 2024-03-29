Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе

«Обнаружив опорный пункт ВСУ с окопавшейся в нем пехотой, разведчики передали их координаты. Незамедлительно было принято решение об уничтожении выявленной цели. Расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) “Копье” с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и личный состав военнослужащих ВСУ, а штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта», — сообщили в МО РФ.