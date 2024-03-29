Шестерых новосибирцев подозревают в организации нелегального казино

По информации региональной прокуратуры, подпольное казино находилось на Богдана Хмельницкого, 11. Двое организаторов и 4 крупье проводили в заведении покерный турнир. Главным призом была поезда в легальное казино в другом регионе.
Силовики задержали шестерых человек, возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, казино действовало с мая прошлого года. Его организатор принял меры для конспирации, специально подбирал игроков. Деятельность заведения пресекли силовики.