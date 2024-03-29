Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южнодонецком направлении

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.
УМПК крепится к неуправляемой свободнопадающей авиабомбе и делает ее высокоточным боеприпасом. В состав модуля входит крыло, аэродинамические рули и блок управления.
«УМПК поставляется к нам в специальных ящиках. Мы их достаем и доставляем под самолет на специальных тележках, далее подвешиваем. Мы участвуем непосредственно в выпуске самолета на задание, чтобы убедиться, что все в порядке, самолет все бомбы видит», — рассказал техник авиационного вооружения Су-34.