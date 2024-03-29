Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южнодонецком направлении

«УМПК поставляется к нам в специальных ящиках. Мы их достаем и доставляем под самолет на специальных тележках, далее подвешиваем. Мы участвуем непосредственно в выпуске самолета на задание, чтобы убедиться, что все в порядке, самолет все бомбы видит», — рассказал техник авиационного вооружения Су-34.