Жестокое убийство охранника в Алматы: полиция сделала заявление

Заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Шарибаев сообщил, что по предварительным данным между охранником и жителем комплекса произошел конфликт, в результате которого 45-летний мужчина нанес телесные повреждения, приведшие к смерти охранника.
«Подозреваемый задежан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются», — сказал Шарибаев.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что инцидент произошел на территории одного из престижных жилых комплексов. Житель комплекса протаранил ворота своим автомобилем, наехал на сторожа, а затем избил его ногами и кулаками. Пострадавший позже скончался в больнице.