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Жестокое убийство охранника в Алматы: полиция сделала заявление

В элитном ЖК «Меркур таун» в Алматы произошел инцидент, в ходе которого житель несколько раз сбил охранника на своем внедорожнике и затем нанес ему удары кулаками. В департаменте полиции города сообщили, что по факту убийства охранника возбуждено уголовное дело, передает El.kz.

Источник: EL.kz

Заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Шарибаев сообщил, что по предварительным данным между охранником и жителем комплекса произошел конфликт, в результате которого 45-летний мужчина нанес телесные повреждения, приведшие к смерти охранника.

«Подозреваемый задежан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются», — сказал Шарибаев.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что инцидент произошел на территории одного из престижных жилых комплексов. Житель комплекса протаранил ворота своим автомобилем, наехал на сторожа, а затем избил его ногами и кулаками. Пострадавший позже скончался в больнице.