Жестокое убийство охранника в Алматы: полиция сделала заявление

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что инцидент произошел на территории одного из престижных жилых комплексов. Житель комплекса протаранил ворота своим автомобилем, наехал на сторожа, а затем избил его ногами и кулаками. Пострадавший позже скончался в больнице.