Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего. Большинство из провозвещенных украинских служащих погибли на донецком направлении — 107, еще 12 — на луганском и двое — на запорожском. Киев выразил отдельную благодарность Красному кресту.