Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

«Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей… На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — уточнил глава региона.