Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

«Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области», — уточнил глава области.
В пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления, также пострадал легковой автомобиль.
Гладков отметил, что прибыл на место происшествия.
«Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей… На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — уточнил глава региона.
По данным Минобороны, 29 марта около 14.30 дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.