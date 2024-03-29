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Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

БЕЛГОРОД, 29 мар — РИА Новости. В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области», — уточнил глава области.

В пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления, также пострадал легковой автомобиль.

Гладков отметил, что прибыл на место происшествия.

«Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей… На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — уточнил глава региона.

По данным Минобороны, 29 марта около 14.30 дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.