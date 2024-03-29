Девятый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину

«Частично признает», — заявила Хорева агентству.
Басманный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои 29 марта — он стал девятым фигурантом по делу о нападении на «Крокус». Заседание прошло в закрытом режиме.
Под стражей Лутфуллои пробудет до 22 мая.
Мужчина родился в 2000 году в Таджикистане, у него высшее образование. Лутфуллои жил в хостеле в районе станции метро «Щелковская».
На момент ареста по решению суда Лутфуллои уже находился под административным арестом: 23 марта, на следующий день после теракта, его задержала полиция у «Крокуса» при проверке документов.
Он нецензурно выругался в адрес полицейских и, как выяснилось в суде, вел себя дерзко и вызывающе. Преображенский районный суд Москвы арестовал мужчину за мелкое хулиганство на 15 суток.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, они открыли стрельбу и подожгли концертную площадку. В результате атаки погибли 143 человека.
Ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за теракт. Через несколько часов после атаки правоохранительные органы задержали четверых непосредственных исполнителей теракта в лесу в Брянской области.