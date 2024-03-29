В больнице умер мужчина, помогавший эвакуировать людей из «Крокуса»

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус» и стали расстреливать людей. Они также подожгли концертный зал и скрылись. По последним данным, жертвами атаки стали более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек.