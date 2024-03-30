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35-летний мужчина вербовал белорусок для оказания интим-услуг в Санкт-Петербурге

35-летний мужчина вербовал белорусок для оказания интим-услуг в России.

Источник: Комсомольская правда

35-летний мужчина вербовал белорусок из Могилева для оказания интим-услуг в Санкт-Петербурге. Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, в течение трех недель марта 2024 года 35-летний нигде не работающий мужчина в соцсетях вел переписку с девушкой из Могилева. Ее заинтересовало его предложение о работе в Санкт-Петербурге «для смелых девушек».

В переписке мужчина не скрывал, что речь идет о предоставлении интимных услуг, когда все условия в целом были оговорены, мужчина прилетел за девушкой в Минск. Фигурантка для большей уверенности привела с собой свою подругу, непродолжительная встреча состоялась, переговорщиков все устроило, мужчина уже даже купил им билеты в Северную столицу.

Однако планам было не дано реализоваться: сутенера задержали, в настоящее время он находится под стражей.