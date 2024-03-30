35-летний мужчина вербовал белорусок для оказания интим-услуг в Санкт-Петербурге

В переписке мужчина не скрывал, что речь идет о предоставлении интимных услуг, когда все условия в целом были оговорены, мужчина прилетел за девушкой в Минск. Фигурантка для большей уверенности привела с собой свою подругу, непродолжительная встреча состоялась, переговорщиков все устроило, мужчина уже даже купил им билеты в Северную столицу.