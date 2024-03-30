Суд в Петербурге 16 апреля изучит иск «Газпрома» к «дочке» австрийской OMV

«Принять к производству заявление (исковое заявление)… Назначить дело к судебному разбирательству… Дата и время судебного заседания 16.04.2024 09.25», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».
Исковые требования пока не уточняются. Иск «Газпрома» зарегистрирован 22 марта.
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и «Газпромом». Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.