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Суд в Петербурге 16 апреля изучит иск «Газпрома» к «дочке» австрийской OMV

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 апреля рассмотрит иск ПАО «Газпром» к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV), следует из материалов дела.

Источник: © РИА Новости

«Принять к производству заявление (исковое заявление)… Назначить дело к судебному разбирательству… Дата и время судебного заседания 16.04.2024 09.25», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

Исковые требования пока не уточняются. Иск «Газпрома» зарегистрирован 22 марта.

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и «Газпромом». Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.

Газпром