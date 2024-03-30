Волгоградцы обсуждают странные пятна на монументе «Родина-мать»

Напомним, что подобная тема возникает не первый раз. К примеру, в марте 2021 года также наблюдалась неоднородность цвета монумента. Специалисты объяснили это реакцией растворов на повышенную влажность. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» регулярно отслеживают состояние монумента.