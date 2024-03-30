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Волгоградцы обсуждают странные пятна на монументе «Родина-мать»

Жители и гости города-героя увидели «мокрые следы» на главной скульптуре Мамаева Кургана. Они возникают не первый раз, специалисты объясняют это реакцией раствора на погодные условия.

Источник: Волгоградская правда

После дождливых мартовский суток на скульптуре «Родина-мать» на главной высоте России появились «мокрые следы».

«Поднялась на Мамаев Курган и увидела, что монумент покрыт какими-то пятнами, — рассказала “Волгоградской правде.ру” девушка, представившаяся под ником Кwentyy. — Я сфотографировала скульптуру с разных ракурсов, и везде заметны эти изъяны, похожие на проступающие мокрые пятна».

Напомним, что подобная тема возникает не первый раз. К примеру, в марте 2021 года также наблюдалась неоднородность цвета монумента. Специалисты объяснили это реакцией растворов на повышенную влажность. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» регулярно отслеживают состояние монумента.

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