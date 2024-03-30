Волгоградцы обсуждают странные пятна на монументе «Родина-мать»

После дождливых мартовский суток на скульптуре «Родина-мать» на главной высоте России появились «мокрые следы».
«Поднялась на Мамаев Курган и увидела, что монумент покрыт какими-то пятнами, — рассказала “Волгоградской правде.ру” девушка, представившаяся под ником Кwentyy. — Я сфотографировала скульптуру с разных ракурсов, и везде заметны эти изъяны, похожие на проступающие мокрые пятна».
Напомним, что подобная тема возникает не первый раз. К примеру, в марте 2021 года также наблюдалась неоднородность цвета монумента. Специалисты объяснили это реакцией растворов на повышенную влажность. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» регулярно отслеживают состояние монумента.