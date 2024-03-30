Сербские истребители упустили неопознанный объект

Воздушное судно находилось на высоте около 5,5 км над Вальево. За полетом устройства следили радиолокационные средства ПВО. Однако военные упустили цель, она пропала с экранов радаров.
«Истребители продолжили полет и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации. После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме», — добавили в министерстве.
В начале марта об обнаружении неизвестного объекта сообщили в полиции Польши. Объект упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке республики. Власти предположили, что цель может быть метеозондом или военной целью.
В прошлом апреле на севере Польши нашли остатки другого неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы. Как выяснилось, объект был ракетой класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».