Сербские истребители упустили неопознанный объект

В прошлом апреле на севере Польши нашли остатки другого неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы. Как выяснилось, объект был ракетой класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».