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Сербские истребители упустили неопознанный объект

В небе над Сербией военные обнаружили неизвестное летательное устройство, в воздух были подняты истребители МиГ-29 по приказу президента Александра Вучича, сообщило Минобороны республики, передает N1.

Источник: РИА "Новости"

Воздушное судно находилось на высоте около 5,5 км над Вальево. За полетом устройства следили радиолокационные средства ПВО. Однако военные упустили цель, она пропала с экранов радаров.

«Истребители продолжили полет и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации. После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме», — добавили в министерстве.

В начале марта об обнаружении неизвестного объекта сообщили в полиции Польши. Объект упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке республики. Власти предположили, что цель может быть метеозондом или военной целью.

В прошлом апреле на севере Польши нашли остатки другого неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы. Как выяснилось, объект был ракетой класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».