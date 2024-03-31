Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. Он добавил, что число погибших могло бы исчисляться десятками, если бы не несколько факторов, в том числе время суток и сигнал, который прозвучал незадолго до столкновения корабля. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет.