Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-яга»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба-яга», в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
«Именно к нам попал первый трофейный дрон “Баба-яга”, тогда даже названия такого не было. <…> Нам удалось “разговорить” дрон, и мы узнали, что попала на фронт “Баба-яга” не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал он.
Как уточнил Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения «Бабы-яги», но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Собеседник агентства отметил, что вся информация, получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».
«Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника», — отметил гендиректор ЦКБР.
Летом 2023 года сапер отряда «Хопер» из сводной казачьей бригады «Дон» добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла рассказал РИА Новости, что ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства.
Российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов «Бабой- ягой» — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на сегодняшний день модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ.