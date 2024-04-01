Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-яга»

«Именно к нам попал первый трофейный дрон “Баба-яга”, тогда даже названия такого не было. <…> Нам удалось “разговорить” дрон, и мы узнали, что попала на фронт “Баба-яга” не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал он.