ТАСС показал документ об аресте ₽100 трлн по делу «Макфы»

Надзорное ведомство подозревает эти предприятия в наличии коррупционного происхождения, так как их бенефициары Белоусов и Юревич занимались бизнесом параллельно с работой в органах власти, и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения». В иске утверждается, что оба мужчины владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».