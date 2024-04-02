Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии

«Верзилову* заочно назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев колонии», — сказали в суде. Гособвинение запрашивало для Верзилова* чуть больший срок — 8 лет 6 месяцев колонии.
Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы 3 года 10 месяцев после освобождения.
Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» из-за его постов о Буче.
Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся «непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело». Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство, не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.
Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и группы Pussy Riot.
* Лицо, признанное в России иноагентом