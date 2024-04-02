Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии

Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся «непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело». Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство, не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.