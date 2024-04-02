Стрельбу в финской школе расследуют как убийство

«Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство», — заявил представитель полиции на пресс-конференции.
Полиция уточнила, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Ввиду юного возраста его нельзя сажать в тюрьму, сообщили правоохранители.
Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщила полиция.
Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента — ученики школы в возрасте 12 лет.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой в школе.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.