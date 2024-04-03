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Таможенники пресекли попытку ввезти в Узбекистан пневматический пистолет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники таможенного управления Ферганской области пресекли попытку ввезти пневматический пистолет через пограничный таможенный пост «Андархан», сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Таможенный комитет.

Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что сотрудники таможенного поста во взаимодействии с военнослужащими пограничных войск Казахстана досмотрели автомобиль Hyundai, которым управлял гражданин соседней страны..

Во время проверки служебная собака, прикрепленная к таможеннику, подала условный знак. При досмотре салона автомобиля обнаружен пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра и газовый баллон для него. Об этих предметах владелец не сообщил заранее таможенникам и не имел разрешения на их ввоз.

Таможенные органы расследуют ситуацию.

Напомним, что в Самарканде поймали злоумышленника при попытке продажи пистолета Макарова и боеприпасов к нему, а также пневматический пистолет и патроны пытались контрабандой провезти из соседнего государства на территорию Узбекистана.