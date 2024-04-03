Таможенники пресекли попытку ввезти в Узбекистан пневматический пистолет

Во время проверки служебная собака, прикрепленная к таможеннику, подала условный знак. При досмотре салона автомобиля обнаружен пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра и газовый баллон для него. Об этих предметах владелец не сообщил заранее таможенникам и не имел разрешения на их ввоз.