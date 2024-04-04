Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

МАДРИД, 4 апр — РИА Новости. Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными визами, сообщает в четверг новостное агентство Europa Press.