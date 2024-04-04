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Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

МАДРИД, 4 апр — РИА Новости. Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными визами, сообщает в четверг новостное агентство Europa Press.

Источник: © РИА Новости

По информации издания, группа боливийцев сошла на берег и должна «следовать иммиграционному процессу, установленному законом». Снятых с борта пассажиров разместили в транзитной зоне, где для них была организована зона медицинской помощи, а также предоставлено питание.

Сообщается, что иммиграционные формальности будут выполнены «в срочном порядке», чтобы пассажиры, среди которых есть 14 несовершеннолетних, как можно скорее получили ответ от властей как Испании, так и Боливии.

Ожидается, что лайнер, на борту которого находились около 1,5 тысячи пассажиров, прибудет в Италию 8 апреля.