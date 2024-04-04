Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

По информации издания, группа боливийцев сошла на берег и должна «следовать иммиграционному процессу, установленному законом». Снятых с борта пассажиров разместили в транзитной зоне, где для них была организована зона медицинской помощи, а также предоставлено питание.
Сообщается, что иммиграционные формальности будут выполнены «в срочном порядке», чтобы пассажиры, среди которых есть 14 несовершеннолетних, как можно скорее получили ответ от властей как Испании, так и Боливии.
Ожидается, что лайнер, на борту которого находились около 1,5 тысячи пассажиров, прибудет в Италию 8 апреля.