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Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого напали с ножом после встречи в Апатитах, тяжелое, он находится в реанимации, сообщил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

Источник: Министерство информационной политики Мурманской области

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», — сказал Ширяев.

Оперштаб Мурманской области уточнил, что Чибису сделали операцию, она длилась больше часа.

Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК. По информации издания «Вечерний Мурманск», Чибис получил ранение в живот, его отвезли в больницу в соседнем Кировске.

Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Ему пришлось применить табельное оружие, предполагаемый преступник был ранен. По данным СК, нападение совершил житель Апатитов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

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