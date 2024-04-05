Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», — сказал Ширяев.
Оперштаб Мурманской области уточнил, что Чибису сделали операцию, она длилась больше часа.
Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК. По информации издания «Вечерний Мурманск», Чибис получил ранение в живот, его отвезли в больницу в соседнем Кировске.
Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Ему пришлось применить табельное оружие, предполагаемый преступник был ранен. По данным СК, нападение совершил житель Апатитов.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.