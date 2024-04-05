Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии

Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК. По информации издания «Вечерний Мурманск», Чибис получил ранение в живот, его отвезли в больницу в соседнем Кировске.