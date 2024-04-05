В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.
По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.
Специалисты хабаровского комбината «Радон» проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению.
«Угрозы для населения города нет», — подчеркнули в администрации.
Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.