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В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС, сообщается на сайте городской администрации.

По информации управления по делам ГО и ЧС, на указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничили.

Специалисты хабаровского комбината «Радон» проводят работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению.

«Угрозы для населения города нет», — подчеркнули в администрации.

Как пишет дальневосточное издание Deita, повышенный радиационный фон был зафиксирован в районе пункта приема металлов.

МЧС