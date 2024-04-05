В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

«Подъем» уточнил, что мемориал организовали у школы с памятником воинам-участникам локальных конфликтов. «Камень был завален цветами, его даже не было видно. Сейчас уже все убрано, все отмыто, но видно, что камень немного опален», — рассказал изданию местный житель.