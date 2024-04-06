Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

«В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории “Азовского морского порта”», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на их сайте.
В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.