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Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины в Telegram-канале взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенного в юго-западной части Ростовской области РФ.

Источник: © РИА Новости

«В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории “Азовского морского порта”», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на их сайте.

В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях.

По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.