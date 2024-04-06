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Грету Тунберг арестовали во время протестов в Нидерландах

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах во время протестов против субсидий на ископаемое топливо. Об этом сообщает издание Telegraaf.nl.

Источник: Reuters

Тунберг с несколькими другими участниками акции задержали за попытку перекрыть шоссе А12, соединяющее Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. В акции, которая была сорвана полицией 6 апреля, участвовало несколько сот человек. Протест организовало социально-политическое движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

Перед этим Тунберг уже выдворяли с места протестов, однако она вернулась и была задержана. Согласно законам Нидерландов, активистов нельзя арестовывать. Их просто вывозят с места протеста. «Если это происходит несколько раз, то человека зарегистрируют и проверят на предмет возможного задержания», — заявили в полиции.

В феврале Тунберг присоединилась к акции протеста против постройки трассы на юго-западе Франции, несмотря на запрет на ее проведение. Участвующие в демонстрации выступали против постройки автотрассы А69 между городами Тулуза и Кастр.

экология