Грету Тунберг арестовали во время протестов в Нидерландах

Перед этим Тунберг уже выдворяли с места протестов, однако она вернулась и была задержана. Согласно законам Нидерландов, активистов нельзя арестовывать. Их просто вывозят с места протеста. «Если это происходит несколько раз, то человека зарегистрируют и проверят на предмет возможного задержания», — заявили в полиции.