В Харькове прогремели два взрыва

Глава областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил об атаке на Харьков и призвал жителей пройти в укрытия. По словам Синегубова, под удар попала центральная часть города, есть раненые.
В области звучит воздушная тревога, следует из данных мониторинговых пабликов.
Ночью Терехов сообщал, что Харьков атаковали беспилотники. Один из них попал в жилой дом, начался пожар.
Взрывы также раздавались в Одессе. В силах обороны юга Вооруженных сил Украины сообщали о возгорании и повреждении административного и технического зданий. На территории Запорожской области, которую контролирует Украина, повреждения получили объекты инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.