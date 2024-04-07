WP: Трамп в случае победы на выборах потребует от Киева уступить Крым и Донбасс

Как пишет WP, Дональд Трамп в приватных разговорах рассуждал, что Россия и Украина «хотят сохранить лицо» и остановить конфликт. Экс-президент США, по словам источников WP, убежден, что жители украинских территорий, которые вошли в состав РФ, «были бы в порядке».
В предвыборном штабе Дональда Трампа на запрос WP ответили, что любая информации о планах экс-президента «исходит из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет».
В июле 2023 года Дональд Трамп заявил, что если бы он был у власти, то остановил бы конфликт на Украине за 24 часа. Для этого он попросил бы президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, при этом пригрозив Владимиру Путину, что в случае отказа от диалога США увеличат объемы военной помощи ВСУ. Bloomberg писал, что Трамп в случае победы на президентских выборах планирует сообщить Владимиру Зеленскому о прекращении военной помощи, если тот откажется от переговоров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было решить за один день. Зеленский также исключил подобную возможность. По его словам, Дональд Трамп изменит свою позицию, если приедет на передовую.