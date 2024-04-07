WP: Трамп в случае победы на выборах потребует от Киева уступить Крым и Донбасс

В июле 2023 года Дональд Трамп заявил, что если бы он был у власти, то остановил бы конфликт на Украине за 24 часа. Для этого он попросил бы президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, при этом пригрозив Владимиру Путину, что в случае отказа от диалога США увеличат объемы военной помощи ВСУ. Bloomberg писал, что Трамп в случае победы на президентских выборах планирует сообщить Владимиру Зеленскому о прекращении военной помощи, если тот откажется от переговоров.