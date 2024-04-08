Появилась новая мошенническая схема с фишинговыми рассылками от сервиса Google

Как пояснил руководитель отдела анализа сетевого трафика и машинного обучения F.A.C.C.T. Антон Афонин, внешне письмо, отправленное мошенниками, ничем не отличается от того, что мы привыкли видеть в рассылке, сделанной в Google Looker Studio. В качестве почтового адреса отправителя указывается looker-studio-noreply@google.com. Конечно, почту отправителя можно легко подделать, но в данном случае проверка показала, что первоисточником был именно сервер компании Google, отметил Афонин.