FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине

По данным издания, в период с 22 по 29 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по семи тепловым электростанциям в украинских регионах. После этого официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены.