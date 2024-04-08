FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине

По данным издания, в период с 22 по 29 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по семи тепловым электростанциям в украинских регионах. После этого официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены.
«Наша цель — восстановить как можно больше энергии к октябрю», — сказал исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко.
Группа потеряла около 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта. Пять тепловых электростанций ДТЭК прекратили работу, говорится в публикации.
Ранее, 22 марта, британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис отметил, что массированный удар ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергоструктуре Украины стал самым мощным за время конфликта. По его словам, комбинированный ракетно-беспилотный удар по энергетической системе вызвал массовый сбой в работе электростанций.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. Цели удара были достигнуты.
Тогда же глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры по всей стране. По его словам, в части регионов зафиксированы проблемы с подачей света. Ведется работа над возобновлением электроснабжения.
Российские войска с октября 2022 года стали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.