«Был на парковке без признаков жизни». Тело белорусского дальнобойщика обнаружено в Италии

В Италии в провинции Вероны обнаружили мертвым белорусского дальнобойщика. Подробности сообщила итальянская газета L"Arena.
Так, дальнобойщики вечером 30 марта заявили в полицию об обнаружении на парковке для грузовиков рядом с фурой мужчины без признаков жизни. Полиция выяснила, что погибший водитель — 54-летний гражданин Беларуси.
Предварительно, смерть белорусского дальнобойщика наступила по естественным причинам. На это указывают все признаки. Однако полицейские также инициировали проведение вскрытия умершего белоруса.
Проводится расследование.