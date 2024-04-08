FT: российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на солдат ВСУ

В статье отмечается, что у ВСУ нет средств противодействия российским авиабомбам.



«В основе управляемых планирующих бомб, которые сбрасываются с самолетов Су-34 и Су-35 непосредственно на цели, лежит оружие, насчитывающее несколько десятков лет. Получив дешевое выдвижное оперение и систему спутниковой навигации, эти бывшие бомбы свободного падения теперь запускаются российскими бомбардировщиками глубоко за линией фронта — вне досягаемости украинских систем ПВО», — говорится в публикации.



Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.



Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.