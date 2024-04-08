В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских нападений на жителей Волгограда, в рамках которого семи фигурантам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) — 2 эпизода. Трое фигурантов также обвиняются по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки между обвиняемыми и потерпевшими, изучаются записи с камер видеонаблюдения автобуса, устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступлений.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье «хулиганство» после того, как группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Семеро подростков были задержаны и заключены под стражу.
В ходе расследования нападения на мужчину следователи выяснили, что вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них было возбуждено еще одно дело по статьям «хулиганство» и «похищение паспорта».