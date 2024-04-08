Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение семерым подросткам от 15 до 19 лет в избиении мужчины в автобусе в Волгограде после сделанного им замечания, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских нападений на жителей Волгограда, в рамках которого семи фигурантам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) — 2 эпизода. Трое фигурантов также обвиняются по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки между обвиняемыми и потерпевшими, изучаются записи с камер видеонаблюдения автобуса, устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступлений.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье «хулиганство» после того, как группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Семеро подростков были задержаны и заключены под стражу.

В ходе расследования нападения на мужчину следователи выяснили, что вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них было возбуждено еще одно дело по статьям «хулиганство» и «похищение паспорта».

СК