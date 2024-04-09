Женщина умерла после столкновения ВАЗ-2114 с грузовиком в Екатеринбурге

Ночью 9 апреля в Екатеринбурге автомобиль ВАЗ-2114 врезался в грузовик «Ситрак» с полуприцепом, груженым щебнем. В результате ДТП скончалась 33-летняя женщина.
ДТП произошло около 01:30 часов на региональной автодороге «Подъезд к п. Шабровский» при движении ВАЗ-2114 со стороны поселка Сысерть в сторону Полевского тракта. По данным ГИБДД, женщина не обеспечила постоянный контроль движения ТС, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомашиной «Ситрак».
Грузовиком управлял 33-летний мужчина с 16-летним стажем. К ответственности за нарушения ПДД привлекался 27 раз. Был трезв. По словам водителя, он двигался в поселок Сысерть. Неожиданного для со встречной полосы выехал ВАЗ2114.
Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, выкрутил руль, но ДТП избежать не удалось. В результате грузовик опрокинулся, перевозимый щебень рассыпался на дороге.
В легковом автомобиле была женщина 1991 г. р. Ее состояние было крайне тяжелым. После госпитализации 33-летняя женщина скончалась, сообщила пресс-служба свердловского управления ГИБДД. Также в больницу доставлен пятилетний ребенок, который сидел спереди в детском удерживающем кресле.
Как сообщалось ранее, вечером 8 апреля произошло столкновение двух легковых машин на кольце на пересечении улиц Малышева и Карла Либкнехта.
После столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода через ул. Розы Люксембург и чуть не сбил людей, переходивших дорогу.