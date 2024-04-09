Женщина умерла после столкновения ВАЗ-2114 с грузовиком в Екатеринбурге

ДТП произошло около 01:30 часов на региональной автодороге «Подъезд к п. Шабровский» при движении ВАЗ-2114 со стороны поселка Сысерть в сторону Полевского тракта. По данным ГИБДД, женщина не обеспечила постоянный контроль движения ТС, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомашиной «Ситрак».