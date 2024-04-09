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Повторную попытку пуска «Ангары-А5» назначили на среду

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр — РИА Новости. Автоматика остановила процесс подготовки к пуску «Ангары-А5» из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10 апреля, сообщил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.

«Разберёмся в окончательных причинах, и предварительно старт назначен на резервную дату на завтра», — добавил Борисов.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12.00 мск. Как объявил за две минуты до назначенного времени комментатор пуска на стартовой площадке, была выдана команда «отбой пуска», а стартовым командам нужно приготовиться к 24-часовой стоянке.

Роскосмос