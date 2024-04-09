Повторную попытку пуска «Ангары-А5» назначили на среду

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12.00 мск. Как объявил за две минуты до назначенного времени комментатор пуска на стартовой площадке, была выдана команда «отбой пуска», а стартовым командам нужно приготовиться к 24-часовой стоянке.