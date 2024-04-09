Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде

По данным СМИ, россиянин Степан Копейкин в Таиланде попал в ДТП, катаясь на мотоцикле, получил серьезные травмы, ему ампутировали левую ногу. К нему приехала мама, но для транспортировки мужчины в Челябинск нужны не менее 1,5 миллионов рублей, которых у семьи нет.