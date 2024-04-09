Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде

«О несчастном случае, в результате которого пострадал наш соотечественник, в министерстве социальных отношений узнали из мониторинга средств массовой информации. С целью уточнения всех обстоятельств в экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Королевства Таиланд. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, россиянин Степан Копейкин в Таиланде попал в ДТП, катаясь на мотоцикле, получил серьезные травмы, ему ампутировали левую ногу. К нему приехала мама, но для транспортировки мужчины в Челябинск нужны не менее 1,5 миллионов рублей, которых у семьи нет.