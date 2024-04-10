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Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили СМИ и подтвердили РИА Новости в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

Источник: AFP 2023

Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину «в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост».

«Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден», — пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором.

В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.