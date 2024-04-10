Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину «в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост».