Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину «в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост».
«Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден», — пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором.
В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.