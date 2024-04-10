Силовики накрыли подпольное казино на Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске силовики накрыли игорный зал, расположенный на улице Бориса Богаткова, 206. По итогам рейда следователи возбудили уголовное дело об организации незаконных азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, полицейские, ОМОН и сотрудники Октябрьской прокуратуры накрыли подпольное казино. Во время рейда задержали администратора игрового зала. Вскоре ему выберут меру пресечения. По факту работы игорного зала возбуждено уголовное дело.
Напомним, за год в Новосибирской области закрыли более 200 подпольных казино.