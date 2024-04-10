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Силовики накрыли подпольное казино на Бориса Богаткова в Новосибирске

Во время рейда задержали администратора игрового зала.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске силовики накрыли игорный зал, расположенный на улице Бориса Богаткова, 206. По итогам рейда следователи возбудили уголовное дело об организации незаконных азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, полицейские, ОМОН и сотрудники Октябрьской прокуратуры накрыли подпольное казино. Во время рейда задержали администратора игрового зала. Вскоре ему выберут меру пресечения. По факту работы игорного зала возбуждено уголовное дело.

Напомним, за год в Новосибирской области закрыли более 200 подпольных казино.